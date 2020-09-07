مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي على بعد 20 كم من "صينية أسيوط"، دائرة مركز أخميم بسوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوجود بلاغ من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الشرقي بانقلاب سيارة ملاكي، وانتقل إلى مكان الحادث قوة من مباحث المركز، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة مفارق أسيوط، ما نتج عنه مصرع مصطفى عبد ربه عبد الحي (40 عاما)، يقيم بمحافظة قنا، وإصابة وائل ثابت بشاي (41 عاما)، يقيم بمحافظة القليوبية، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس.

ورُفعت آثار الحادث، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى أخميم المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.