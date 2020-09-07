14 فرقة طوارئ وصيانة مخرات السيول.. خطة "الكباري" لمواجهة الأمطار

بدأت هيئة الطرق والكباري، استعداداتها النهائية لمواجهة موسم الشتاء وتساقط السيول، في العديد من محافظات مصر، والتي تؤدي لتحويل الطرق إلى برك مياه، كما تمنع مرور السيارات، وقد تتسبب في وقوع كوارث وإزهاق أرواح مواطنين.

رئيس الطرق والكباري: 14 فرقة طوارئ لمواجهة السيول بالمحافظات

وكشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن وضع خطة شاملة لمواجهة السيول وأضرارها، أبرزها تشكيل 14 فرقة عمل للتعامل مع أي طوارئ تسببها السيول بمختلف محافظات مصر، وفريق صيانة لتطهير وصيانة مخرات السيول.

وأوضح أنّ هناك غرفة عمليات في الهيئة تتابع الأحوال الجوية لحظة بلحظة، لوضع السيناريوهات المحتملة لمواجهة تساقط الأمطار الغزيرة.

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إنّه جرى العمل على صيانة مخرات السيول، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة وإدارات المرور والمحليات، لمواجهة أي سيول تتعرض لها محافظات الجمهورية، لافتا إلى وضع خطة متكاملة للمواجهة والتعامل مع أي أمطار غزيرة أو سيول من أجل سرعة فتح أي طريق يتم إغلاقه بفعل السيول.

مصطفى: إصلاح وصيانة مخرات السيول بالمحافظات لتصريف المياه بعيدا عن الطرق

وأضاف رئيس الطرق والكباري، أنّه جرى تشكيل فرق صيانة لإصلاح مخرات السيول في مختلف محافظات الجمهورية، لتصريف المياه بعيدا عن الطرق، والاعتماد على كاسحات المياه ومعدات الصيانة التابعة لمناطق الهيئة بالمحافظات، والاستعانة بمعدات شركات المقاولات العامة والخاصة العاملة مع الهيئة في حالة الحاجة إليها، مضيفا أنّ الهيئة تابعت السيول التي حدثت في سانت كاترين ورأس غارب وسيناء.

وأوضح مصطفى، أنّه جرى تشكيل إدارة أزمات مركزية على مستوى الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع سقوط أي أمطار غزيرة أو سيول، وسيتم التنسيق وتوجيه مناطق الهيئة المختلفة حال سقوط سيول على أي طريق، وجار التنسيق مع إدارة المرور ومجلس المدينة في نطاق الطريق الذي يتعرض للسيول.

رئيس الطرق والكبارى: إغلاق أي طريق يتعرض للسيول حفاظا على أرواح المواطنين

وتابع مصطفى، أنّه سيتم إغلاق أي طريق يتعرض لكارثة السيول، لحماية أرواح المسافرين، مع الإعلان عن أي طريق يتم إغلاقه، وتحريك معدات كسح المياه من أقرب موقع لسحب المياه المتراكمة، وسرعة فتح الطريق مرة آخرى، قائلا: "مستعدون بشكل كبير لمواجهة السيول".