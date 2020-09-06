محافظ البحر الأحمر: إعادة فتح الطرق المغلقة بسبب السيول

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن السيول التي حدثت بالمحافظة لم يتضرر منها أحد من المواطنين، لافتاً إلى أنه تم فتح الطرق التي كانت مغلقة في منطقة سفاجا، بسبب السيول.

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن السيول اتخذت اتجاهها نحو الصحراء، وأضاف: "نحن على أتم استعداد لمواجهة تلك السيول بالمعدات اللازمة".

وأوضح أنه تم إغلاق طريق "الشيخ فضل - قنا"، بصفة مؤقتة، بسبب تراكم مياه السيول عليه، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة على استعداد تام لمواجهة السيول، وأن المعدات في حالة اصطفاف، بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية، في حال احتياج المحافظة لأي دعم.