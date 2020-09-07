"البحر الأحمر": لا خسائر بسبب السيول.. ولن نمد التصالح بعد 30 سبتمبر

نفى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وجود أي خسائر في الأرواح أو المعدات والمنازل لديه بالمحافظة نتيجة السيول الشديدة التى ضربت المحافظة.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "لدينا تقلبات جوية سريعة جداً فى المحافظة ولذلك قمت بعمل تجارب على استعداد المعدات المخصصة للتعامل مع ذلك لضمان جاهزيتها فى أى وعليه أنا مستعد لأى شيء".

وأضاف "حنفى"، أن الأمطار حالياً متوقفة ولكن المحافظة مستعدة لأى هطول للأمطار مرة أخرى، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى استمرار السيول، ولكنهم مستعدون.

وتابع: "أنا بطمن الجميع مفيش خسائر تماماً عندى"، لافتًا إلى أن القطع الذى طال طريق طريق "سوهاج – سفاجا"، جارى إصلاحه الآن وهو يعمل بحارة واحدة فقط.

ومن جهة أخرى أكد محافظ البحر الأحمر أنه لا صحة لما يشيعه البعض بالمحافظة بشأن مدة فترة التصالح مع مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر.

وتابع: "بعض الناس أشاعوا أن الحكومة سوف تقوم بمد فترة التصالح وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق ..ولن يحدث تماماً ولا يوجد مدة بعد 30 سبتمبر ".

وشدد حنفي على أنه سيطبق القانون والتعليمات بعد 30 سبتمبر، وتابع:" أنا التعليمات اللى بتجينى بنفذها وجيمع المواطنين عارفين ذلك".

وتابع محافظ البحر الأحمر، :"أنا أول واحد فتحت الأكازيون فى تخفيض مخالفات البناء بعدما حصلت على موافقة رئيس الوزراء والتخفيضات من 30 إلى 40% حسب طبيعة كل منطقة".