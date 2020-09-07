أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-9-2020 في مصر

واصلت أسعار الذهب استقرارها بمحلات الصاغة لليوم الرابع على التوالي، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ الجمعة الماضي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 7 سبتمبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 967 و969 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 846 و848 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 725 و727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و784 جنيهًا.

وكان نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إنّ التوقعات تشير لمواصلة الذهب ارتفاعاته عالميًا، مرجعًا الأسباب لجني المستثمرين للأرباح، إذ تتجه عمليات الشراء ورغبة حيازة المعدن الأصفر التي تسيطر على المستثمرين والبنوك المركزية، لمزيد من الاقتناء.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أربك حركة البيع والشراء، بعد توقف حركة شراء الذهب إلا للضرورة القصوى وغياب "الزبون"، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيد من الزيادات بأعيرة الذهب في الفترة المقبلة.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب.

أسعار الذهب العالمية

ووفقًا لوكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم، عقب بيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تعاف اقتصادي سريع من الهبوط الناجم عن جائحة كورونا ودعمت الآمال باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1933.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1916.24 دولار يوم الجمعة. والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.

وصعد الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1939.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، إنّ السياق العام لتقرير الوظائف الأمريكي الصادر في الأسبوع الماضي أظهر أنّ التعافي مستمر في التباطؤ، وفي الواقع مكاسب الأجور كانت ضعيفة بشكل عام. وإضافة إلى ذلك يظل بقاء أسعار الفائدة ضعيفة لفترة أطول مفيدا للمراهنين على ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي".

وتبنت البنوك المركزية في أرجاء العالم إجراءات تحفيز ضخمة وخفضت أسعار الفائدة قرب الصفر لتخفيف أثر الفيروس على الاقتصاد، ما ساهم في صعود الذهب أكثر من 28% منذ بداية العام.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.02 دولار للأوقية وارتفع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 899 دولارا وكذلك البلاديوم إلى 2309.49 دولار.