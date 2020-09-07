نقيب المهن التمثيلية ينفي إصابة عايدة كامل بكورونا قبل وفاتها

نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن وفاة عايدة كامل كانت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكّد نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ الراحلة تعرضت لوعكة صحية قبل وفاتها بأيام، ولكن لم تصُاب بفيروس كورونا.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تشييع جثمان الفنانة عايدة كامل ظهرًا من مستشفى دار الفؤاد.

يُذكر أنَّ الفنانة عايدة كامل رحلت عن عالمنا صباح اليوم ، بعد تعرضها لوعكة صحية، حسب ما أعلنت الفنانة قبل رحيلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".