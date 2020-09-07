عاجل.. الذهب يتراجع 3 جنيهات عقب استقرار 4 أيام

تراجعت أسعار الذهب في أسواق المال بقيمة 3 جنيهات عقب استقرار دام 4 ايام على التوالي، ليباع عيار 24 بـ981 جنيهًا، مقابل 984 جنيهًا أمس.

وسجل عيار 21 قيمة 859 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 736 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.874 جنيه.

ووصف نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، التراجع فى سعر الذهب بالطفيف، وتوقع في تصريحات لـ"الوطن" ارتفاع سعر الذهب عالميا، موضحا أن عمليات الشراء تسيطر على تعاملات المستثمرين، كما أن هناك رغبة كبيرة في زيادة حيازة المعدن الأصفر من جانب صناديق الاستثمار والبنوك المركزية من أجل التحوط.