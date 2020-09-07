جامعة المنصورة تنظم مسابقة "حلول للتعايش مع كورونا"

أعلنت جامعة المنصورة عن تنظيم مسابقة "حلول ريادة الأعمال للتعايش مع كورونا"، ضمن تحدي الأعمال السنوي في نسخته الأولى لعام 2020، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، فإنه نظرا للأزمة التي يمر بها العالم جراء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، قررت الجامعة أن يكون محور المسابقة هو التعايش مع الفيروس.

وتقدم الأفكار من خلال منصة تم إنشائها خصيصا لهذا الغرض، على الموقع الإلكتروني "abc.mans.edu.eg"، بداية من اليوم وحتى 10 أكتوبر المقبل.

ويهدف تحدي الأعمال السنوي لجمع كل الأفكار المساهمة بمسابقة سنوية، والوصول إلى حلول من شأنها تشجيع الشباب على مواجهة التحديات التي تواجه العالم والدولة المصرية، والبحث عن كل جديد إيمانا بدعم الدولة لأفكار الشباب.

وتهدف الجامعة لمشاركة جميع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعات، بأفكار من شأنها مساعدة الجميع على التعايش مع هذا الوباء.

وتمر المسابقة بمراحل مختلفة بداية من مرحلة الأفكار، مرورا بتقديم الدعم الكامل لها، وانتهاء باختيار الأفكار الفائزة، ودعم الأفكار القابلة للتنفيذ.

وتصل قيمه الجوائز إلى 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى رعاية الشركات للأفكار الفائزة.

ويشارك في رعاية المسابقة ودعم تنفيذ الأفكار في المجال الهندسي شركه "SAK" للتنمية العقارية، وتُدعم باقي المجالات من خلال شركات أخرى، ويقوم بالتحكيم نخبة من الأكاديميين ورجال الأعمال والإعلاميين.

ويشرف على المسابقة كل من الدكتور أحمد أنور العدل، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة، والدكتور محمود أبو المجد مدير مركز الإبداع والابتكار بالجامعة، والدكتور أحمد رمضان الشيخ، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني التابع للجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر.