مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة يوجه نصائح لطلاب الثانوية

حذر الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة، طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الثانوية العامة من التسرع في كتابة الرغبات حتى لا يستنفدوا 75 رغبة دون أن يحصلوا علي كلية، مشيرًا إلى ضرورة الاكتفاء بكلية نظرية واحدة فقط حال حاجته إلى تقليل الاغتراب.

وقال الطنطاوي إن طلاب المرحلة الثانية مطلوب منهم الاهتمام البالغ بكتابة الرغبات، والنظر بعناية في ترتيبها، ووضع كل رغبة كأنها سوف تكون واقعًا أو ستكون بطاقة الترشيح، ويكتب جميع الرغبات بنفس الدقة.

وأضاف أنه في المرحلة الأولى ظهر تخلف بعض الطلاب عن التسجيل في الموعد المحدد، حيث دخل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني وكتب الرغبات ولكنه لم يسلم الرغبات إلي موقع التنسيق، بمعني أنه لم يستكمل خطوات التسجيل.

وأشار إلي أن هذا الخطأ يتسبب في ضياع بعض الكليات، ومنهم من كان مجموعه يقبل في كليات الصيدلة في جامعات أخرى، لكن عدم تسجيله رغباته في الموعد المحدد لم يسمح له بالدخول، ما يعد تنازلًا عن حقه في التسجيل، لأن هذه الكليات أصبحت ليست ضمن الرغبات في المرحلة الثانية.

وأكد أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية لتقليل الاغتراب، فأغلب الدرجات تتناسب مع كليات التجارة والآداب والحقوق، ونصيحتي إذا قبل الطالب خارج نطاق جامعته، عندما يقوم بالتحويل يتم قبوله بنظام الانتساب الموجه للجامعة، موضحًا أنه إذا كان الطالب لا يريد أن يغترب ننصح بالكليات النظرية إذا كتب آداب أو حقوق أو تجارة، يكتب كلية انتظام ثم بعدها انتساب في جامعته.