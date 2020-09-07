وزيرة الثقافة تنعى عايدة كامل: نجمة قوى مصر الناعمة

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة عايدة كامل التي غيبها الموت صباح اليوم،عن عمر يناهز 89 عامًا بعد فترة صراع مع المرض، مبدية حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمة خلال هذا العام.

وقالت إن الفن فقد إحدى نجماته البارزات والتي نجحت في وضع بصمة مميزة على الشخصيات التي أدتها، مضيفة أنَّ أعمالها ستبقى خالدة في تاريخ الفن، متقدمة بالعزاء لأسرتها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

وولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية والاذاعية منذ الثمانينات.