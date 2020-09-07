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"الداخلية" ترد الجنسة المصرية لـ12 مواطنا وتبعد أجنبيين خارج البلاد

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الوطن
10:40 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أصدَرت وزارة الداخلية، 3 قرارات حملت أرقام 1143، و1144، و1150 لسنة 2020.

ونص القرار الأول على رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا مدرج أسماءهم بـ"الوقائع المصرية".

كما نص القرار الثاني على أن يؤذن لـ22 مواطنًا بالتجنيس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار الثالث على أن يبعد من البلاد مصطفى عمار إبراهيم، نيجيري الجنسية، من مواليد 25 يوينو 1987، وفاطمة أحمد الغزاوي، سورية الجنسية، مواليد 27 يناير 1995.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

 

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