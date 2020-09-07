رئيس مصر للسياحة الجديد: لن أستغني عن العمال.. وسأعمل على التطوير

قالت أمانى الترجمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، إن هناك خطة هيكلة وتطوير سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة لإعادة الشركة لوضعها الطبيعي كواحدة من أكبر الشركات السياحية في مصر، وأضافت لـ"الوطن" فى أول تصريح لها عقب توليها مسئولية إدارة الشركة أن نتائج عمل الشركة ستظهر خلال عام، لافتة إلى أنها تعكف حاليا على دراسة كل ملفات "مصر للسياحة"، وأبرز المشكلات للعمل على حلها فى أسرع وقت.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تنظيم البيت من الداخل والعمل على زيادة الأفواج السياحية الوافدة عبر الشركة من الخارج، فضلا عن تنشيط حركة السياحة الداخلية بالشركة، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لزيادة أنشطة وإيرادات الشركة، موضحة أنه سيتم استغلال كافة الموارد التي تمتلكها مصر للسياحة .

وأوضحت "الترجمان"، أنه لن يتم الاستغناء عن أي من العمالة الموجودة حاليا بمصر للسياحة، بل سيتم استغلال كافة الطاقات البشرية وتطويرعملها، لتستفيد الشركة منهم في تحقيق أهدافها فى الوصول لأعلى إيرادات وأكثر معدل تشغيل يليق بتاريخ الشركة.

وتأسست شركة مصر للسياحة عام 1934 التى تتبع حاليا وزارة قطاع الأعمال، على يد الاقتصادى المصري طلعت حرب، وتعتبر من أقدم شركات السياحة بمصر على الإطلاق، وتمتلك أسطولاً ضخماً من وسائل النقل، كما أن لديها بعض الفنادق ونحو 42 مكتبا بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن عدد من المطاعم العائمة والثابتة، كما يعمل بالشركة نحو 2500 عامل.

وكانت أمانى الترجمان الرئيس التنفيذي الحالي لشركة مصر للسياحة، قد عملت من قبل بشركة ترافكو، أحد أكبر الشركات السياحية بمصر وتدرجت بالمناصب حتى وصلت إلى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة وحققت نجاحات كبيرة خلال توليها مسئولية الشركة، كما كانت عضوًا في الاتحاد المصرى للغرف السياحية.