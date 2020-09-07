"المالية" تنسق مع "التموين" لدعم أصحاب البطاقات في مبادرة "مايغلاش عليك"

قالت وزارة المالية إنها تنسق حاليا مع وزارة التموين من أجل زيادة الاستفادة من مبادرة "ما يغلاش عليك" لصالح أصحال البطاقات التموينية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم، أن التيسيرات الجديدة في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، تساعد في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة مع قرب بدء العام الداراسي الجديد.

وأضح أنه إذا كانت الخصومات المقررة من التجار والمُصنعين للمواطنين أكثر من ١٥٪ لأي سلعة ستدعم الخزانة العامة للدولة أصحاب البطاقات التموينية بخصم ١٤٪ بدلًا من ١٠٪، وإذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوي أو أقل من ١٥٪ سيكون «دعم الخزانة العامة» لأصحاب البطاقات التموينية خصمًا بمقدار ١٠٪.

وأضاف الوزير أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "ما يغلاش عليك" بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه ٤ «أيام عمل».