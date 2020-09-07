ضبط 5 أشخاص لإقامتهم حفلات زفات مخالفة بالمخالفة للإجراءات الاحترازية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية الأقصر من ضبط شخصين (مستأجرى كافيتريا بأحد الأندية) لإقامتهما "حفل خطوبة" داخل الكافتيريا بحضور 30 شخص، دون إخطار النادى بذلك، بالمخالفة للقرارات الصادرة بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.وبسؤالهما أقرا بمخالفتهما للقرار المشار إليه.

ضبط 3 أشخاص بالمنوفية لإقامتهم حفل زفاف

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط ثلاثة أشخاص (صاحب جهاز صوتى "دى - جى"- صاحب محل فراشة- صاحب أدوات زينة كهربائية، مقيمون جميعهم بدائرة مركز شرطة منوف) لإقامتهم "حفل زفاف" خاص بأحد الأشخاص مقيم بذات الدائرة فى حضور 60 شخص، حيث تم صرف الحاضرين وتم ضبط (عدد 2 سماعة كبيرة الحجم- أدوات الـ"دى، جى"- أدوات الفراشة- مجموعة من أفرع الزينة الكهربائية)، وذلك بالمخالفة للقرارات الصادرة بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.وبسؤالهم أقروا بمخالفتهم للقرار المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.