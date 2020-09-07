مصر للطيران تستعد لتسيير رحلات إلى غانا ونيجيريا

أعلنت شركة مصر للطيران، عضو تحالف ستار، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بغانا بمعدل رحلتين أسبوعيًا، اعتبارًا من الخميس المقبل 10 سبتمبر.

وأشارت إلى أنّها قررت استئناف رحلاتها إلى لاجوس وأبوجا بنيجيريا بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا لكل منهما، اعتبارًا من الغد، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وأوضحت الشركة أنّه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.

وأعلنت الشركة أنّها ستسير اليوم 27 رحلة جوية، بمعدل واحدة إلى باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، أبها، الدمام، كيجالي، إضافة إلى 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، الأقصر، و3 رحلات شحن جوي، وتقل الرحلات نحو 2500 راكب.

وأعلنت مصر للطيران أنّها ستمنح تخفيضا قدره 20% على تذاكر السفر لمشجعي المنتخبات المشاركة بكأس العالم لكرة اليد التي تقام بمصر العام المقبل.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ مصر للطيران ستشارك كناقل رسمي لكأس العالم لكرة اليد التي ستقام بمصر العام المقبل، وأضاف أنّ الشركة لا تدخر جهدا في تقديم التسهيلات اللازمة والإمكانيات في سبيل إنجاح البطولة وخروجها بشكل يليق بمكانة مصر وشركة مصر للطيران.

وأشار إلى تكليف فرق عمل من الشركة بمختلف التخصصات لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية، كضيوف أعزاء على أرض مصرنا الحبيبة، عن طريق تسهيل إجراءات السفر والوصول بالتعاون مع الجهات المعنية.