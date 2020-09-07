مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى غانا ونيجيريا بمعدل رحلتين أسبوعيًا

أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران" عضو تحالف ستار، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بغانا بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر 2020.

جاء ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها "مصر للطيران" لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

كما لفتت إلى استئناف رحلاتها إلى كل من لاجوس وأبوجا بنيجيريا بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا لكل منهما اعتبارًا من غدا 8 سبتمبر 2020.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.