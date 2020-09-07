عزاء عايدة كامل بمدافن الأسرة في طريق الواحات

أكد مصدر مقرب من الفنانة الراحلة عايدة كامل أن مراسم العزاء ستكون عند مدافن الأسرة بطريق الواحات، منعا لحدوث اختلاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن سبب وفاة عايدة كامل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، لـ"الوطن"، أنها تعرضت لوعكة صحية قبل وفاتها بأيام، لكن لم تُصب بفيروس كورونا، ومن المقرر تشييع جثمانها ظهرا من مستشفى دار الفؤاد.

يذكر أن الفنانة عايدة كامل رحلت عن عالمنا صباح اليوم ، بعد تعرضها لوعكة صحية، وكتبت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها على فيس بوك: "يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك .. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة ودون أى مقدمات".