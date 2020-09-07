 ضبط موظف استولى على 1.5 مليون جنيه من 3 أشخاص بزعم توفير سكن لهم 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية مختلفة .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( موظف بإحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم إنشائه عقار سكنى كائن بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه ، وتحرير عقود بيع وهمية لتلك الوحدات السكنية والإستيلاء من عدد (3 أشخاص) على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (1,500,000 جنيه) إلا أنه لم يقم ببناء العقار حيث تبين أن قطعة الأرض غير مملوكة له وإستولى على المبالغ المالية المتحصل عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .