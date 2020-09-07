نسب الزيادة في أسعار السيجار.. "كورونا" الأغلى بـ1350 جنيها

تراوحت الزيادات الأخيرة في أسعار السيجار و"الدخان الشعر" التي أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان بين 50 و90%.

وحسب قائمة أسعار الشركة الشرقية، ارتفع نوع سيجار (ميزي توسكاتي 5 سيجار) من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً بنسبة 60%، بينما ارتفع سيجار نوع (توسكاتي 5 سيجار) من 35 إلى 60 جنيهاً، في حين ارتفع سيجار (كورونا خوسيه بارطولو ديلوكس 25 سيجار) من 1000 جنيه إلى 1350 جنيهاً، وكذلك ارتفع سيجار نوعية (تشرشل تيوب 3 سيجار) من 150 جنيهاً إلى 210 .

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان، زيادة أسعار بعض منتجاتها من السيجار ودخان الشعر.

وقالت الشركة الشرقية للدخان، في بيان إفصاح لإدارة البورصة اليوم، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، على أن يتمّ التطبيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.