محافظ أسيوط يطمئن على توافر أدوية كورونا

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، للاطمئنان على توفر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والوقوف على المخزون الحالي من الأدوية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مخزن الأدوية بجوار مستشفى الرمد، وكان في استقباله الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي والدكتورة إيناس ناجي مدير إدارة التموين الدوائي، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وتفقد المحافظ غرف التخزين، وشدد على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات العزل. واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من الدكتور نسرين عبدالرحمن، مسئول المستلزمات الطبية بالمديرية، عن كميات الأدوية المتوفرة والكميات الاحتياطية منها.

وتأكد محافظ أسيوط من توافر المستلزمات والمهمات الطبية والوقائية والأدوية، بما يضمن توافر العلاج اللازم للمرضي بشكل مستمر، وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وعدم انتهاء جائحة كورونا.

وأكد اللواء عصام سعد أنه يتابع بشكل دوري الجهود المبذولة من مديرية الصحة لتوفير الأدوية المطلوبة، ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ أسيوط لوجود تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لتوافر الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير مخزون آمن من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد عصام سعد على ضرورة المتابعة المستمرة لمخازن الأدوية من خلال اللجان المختصة بشكل يومي، ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات لتوفير مخزون استراتيجي منها، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، ورقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتي خصصتها الوزارة لتلقي البلاغات الخاصة بفيروس كورونا.