"الداخلية" تكرم الفائزين بالمراكز الأولى للعام التدريبى 2019\ 2020

فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بالإهتمام بتطوير وتدريب العنصر البشرى كونه من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة وذلك لتحقيق المزيد من النجاحات الأمنية، من خلال إعداد كوادر شرطية مدربة ومؤهلة علمياً وفنياً، وتحقيق الكفاءة الميدانية، والإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف.

فقد قام اللواء مساعد الوزير لقطاع التدريب بتكريم الجهات الشرطية الفائزة بالمراكز الأولى فى أعمال تقييم النشاط التدريبى المحلى بمديريات الأمن والإدارات للعام التدريبى (2019– 2020) ، وذلك خلال الإحتفال بيوم التدريب..حضر الإحتفال اللواء مدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من القيادات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية ، ومستوى حضارى قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون ، ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطنين فى جهازهم الشرطى.