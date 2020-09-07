اجتماع تحضيرى لفريق عمل تسويق الخدمات الجامعية بأسيوط

ترأست الدكتورة مها كامل غانم، نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، الاجتماع التحضيري الأول لفريق عمل مركز تسويق الخدمات الجامعية، اليوم، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة ووضع استراتيجية بشأنها مع قطاعات الجامعة المختلفة والهيئات والشركات الخارجية.

وقالت "غانم" إن الاجتماع جاء في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد وفق خطة واضحة وآليات وقواعد إدارية وقانونية هادفة، واستعرض الاجتماع خدمات المركز ووضع الرؤية الأساسية لعلاقة المركز بالقطاعات الأخري في الجامعة، مؤكدةً أهمية المركز باعتباره واحداً من المراكز ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة والذي من شأنه العمل علي خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المشاركة فى دراسة المشكلات المجتمعية وإجراء البحوث العلمية والفنية والتطبيقية وتنظيم البرامج والدورات التدريبية المختلفة، وتقديم الاستشارات الفنية فى كافة المجالات وتقديم حلول لها من أجل دفع عجلة التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الحفيظ، أن المركز يعمل علي تقديم وتسويق مختلف الخدمات الجامعية من خلال برامج التدريب والتطوير والاستشارات وخدمات التسويق الإلكتروني وتقييم المشروعات المختلفة، ما يعد استكمالاً لمسيرة الجامعة عبر التخطيط لمتطلبات التنمية الشاملة بما يضمن تطوير المجالات العلمية والبحثية وتحسين نظم ومخرجات التعليم بالجامعة.

وأضاف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إلى حرص إدارة الجامعة على تفعيل دورها المجتمعي كإحدي المؤسسات التعليمية العريقة التي تمتلك الخبرة المتكاملة في كافة التخصصات وإحداث تفاعل بين الجامعة بقدراتها الأكاديمية وبين المجتمع بمتطلباته العلمية والإنتاجية، مشيداً بالدور المتميز الذي يؤديه مركز تسويق الخدمات الجامعية في استخدام التقنيات الحديثة على أسس علمية مدروسة وخلق قنوات إتصال علمية وبحثية بين المركز والجامعات والمؤسسات الأخرى.