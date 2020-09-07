عمرو أديب: مساندة السودان واجب ملزم لمصر وحق علينا

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ضرورة دعم مصر للسودان، في ظل الظروف الحالية التي تواجهه.

وقال أديب: "مساندة السودان واجب ملزم لمصر وهذا حق السودان علينا ويجب أن نقدم كل الدعم المستمر اللامنقطع حتى تقف الشقيقة الجنوبية على قدميها وتعبر هذه المحنة بإذن الله".

وتابع: "السودان يواجه الكثير من التحديات في وقت واحد لكنه سينجح حتماً في عبور كل المصاعب التي تواجهه".