عمرو أديب: مساندة السودان واجب ملزم لمصر وحق علينا
كتب:
بسمة عبدالستار
01:25 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
عمرو أديب
أعلن الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ضرورة دعم مصر للسودان، في ظل الظروف الحالية التي تواجهه.
وقال أديب: "مساندة السودان واجب ملزم لمصر وهذا حق السودان علينا ويجب أن نقدم كل الدعم المستمر اللامنقطع حتى تقف الشقيقة الجنوبية على قدميها وتعبر هذه المحنة بإذن الله".
وتابع: "السودان يواجه الكثير من التحديات في وقت واحد لكنه سينجح حتماً في عبور كل المصاعب التي تواجهه".