مرتب يصل لـ3500 جنيه.. "الشباب والرياضة" تنظم ملتقيات توظيف "أون لاين"

في ضوء مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، والتوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات "أون لاين"، تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف (أونلاين) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 9 و10 سبتمبر الحالي.

وتشارك في فعاليات اليوم الأول للملتقى إحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان، وتوفر فرص عمل تتمثل في مندوبي مبيعات، متلقي طلبات (تلقى طلبات العملاء بمقرهم) بمرتبات تتراوح بين 2500 إلى 3000 جنيه، ويمكن تسجيل البيانات للتواصل من هنــــــــا.

تفاصيل الوظائف المطلوبة:

1. مندوب مبيعات يكون مسؤولًا عن الاتفاق على عمليات البيع مع منافذ البيع وجذب عملاء جدد، شرط توافر خبرة سنة في بيع الدهانات.

مكان العمل: وسط البلد، الوايلي.

2. متلقي طلبات يكون مسؤولًا عن أخذ الطلبات من العملاء بمقراتهم، ويفضل الخبرة في المبيعات للخريجين أو الطلبة.

مكان العمل: مدينة نصر، ومصر الجديدة، وجسر السويس.

الشروط المشتركة:

- خريجون وطلبة.

- ذكور.

- أقصى حد للسن 45 عامًا.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات ومكافآت.

وفى اليوم الثاني للملتقي، تتيح إحدى شركات الأدوية عددًا من وظائف مندوبي مبيعات خارجية للمؤهلات العليا وفوق المتوسطة براتب يتراوح بين 2500 إلى 3500 جنيه، ويمكن التسجيل من هنــــــا، بشرط توافر الآتي:

تفاصيل الوظائف المطلوبة:

- 15 مندوب مبيعات خارجية للعمل في مدينة نصر بالشروط الآتية:

- خريجون مؤهلات عليا وفوق متوسط.

- ذكور.

- يفضل خبرة سنة فأكثر في المبيعات.

- أقصى حد للسن 33 عامًا.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

كما توفر سلسة مطاعم فرص عمل متمثلة في كاشير، عضو فريق عمل (تقديم طلبات للعملاء/ مساعدة فريق العمل في المهام المطلوبة)، مسؤولي مبيعات بالفروع براتب يتراوح من 2150 الى 3000 جنيه، ويمكن التسجيل من هنـــــــــا.

1. كاشير.

2. عضو فريق عمل، يكون مسؤولًا عن تقديم طلبات للعملاء ومساعدة فريق العمل في المهام المطلوبة.

3. مبيعات بالفرع، يكون مسؤولًا عن بيع وتعبئة منتج الكشري بالفرع.

مكان العمل: الفروع: القاهرة الجديدة - مدينة نصر - وسط البلد - حدائق القبة.

الشروط المشتركة:

- خريجون بمؤهل عالٍ ومتوسط عدا الكاشير عالٍ وفوق متوسط.

- ذكور.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- بدل انتقالات وحوافز بانتظام وزيادات سنوية.

- سكن للمغتربين.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

ويمكن إجراء المقابلة الشخصية أون لاين عن طريق تطبيق مايكروسوفت تيم، من الساعة 10 صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ولتحميل التطبيق من هنــــــــــــا.