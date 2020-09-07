القوائم المالية للتصالح في مخالفات الأراضي بالسويس

حصلت "الوطن" على قوائم القيمة المالية للتصالح في مخالفات الأراضي والوحدات السكنية، بعد قيام المحافظة بتخفيض القيمة المالية بجميع الأحياء.

وقرر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة، تيسيرا على المواطنين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا مبلغ جدية التصالح في الفترة السابقة.

وعقد محافظ السويس اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وممثلي نقابة المهندسين ورؤساء اللجان الفنية، للبت في ملفات التصالح في مخالفات البناء، ومناقشة إعادة تشكيل اللجان لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لإنهاء ملفات التصالح، والتأكيد على تقديم كافة التسهيلات لإنجاز العمل.

وشدد صقر على أهمية إنهاء هذه الملفات، حتى يشعر المواطن بالأمن من خلال توفيق أوضاعه، مناشدا المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتى نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.