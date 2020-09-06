رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة 3181 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
10:00 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

 أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إزالة 3181 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، في 25 مارس الماضي، وحتى اليوم.

وأوضح المحافظ أن الإزالات تشمل 2232 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، و949 حالة على أملاك الدولة، بالإضافة إلى ضبط وإزالة 338 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

اقرأ المزيد:

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بني سويف غدا

تحرير 18 محضرا وتشميع 10.. نتائج حملات أسبوع على صيدليات بني سويف

تمويل 234 مشروعا بـ42 مليون جنيه خلال أغسطس في بني سويف

غداً.. فصل الكهرباء عن خط "أبو سليم" في بني سويف للصيانة

أسبوع أحزان بمطرانيتين بني سويف بعد وفاة كاهن وراعي كنيسة خلال 5 أيام

ننشر أسماء المقبولين بمدارس التمريض في بني سويف

السيطرة على حريق بمحطة قطارات الواسطى في بني سويف