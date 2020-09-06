إزالة 3181 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إزالة 3181 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، في 25 مارس الماضي، وحتى اليوم.

وأوضح المحافظ أن الإزالات تشمل 2232 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، و949 حالة على أملاك الدولة، بالإضافة إلى ضبط وإزالة 338 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.