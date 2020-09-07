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ندى بسيوني ناعية عايدة كامل: اللهم اجعل مثواها الجنة

كتب:

ضحى محمد
01:25 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
عايدة كامل

عايدة كامل

نعت الفنانة ندي بسيوني وفاة الفنانة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتبت "بسيوني" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "‏ألف رحمة على وفاة الفنانة عايدة كامل اللهم اجعل مثواها الجنة".

ورحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الفنانة عايدة كامل، بعد تعرضها لوعكة صحية، وتعد الفنانة عايدة كامل واحدة من فناني الزمن الجميل بدأت حياتها الفنية منذ أربعينيات القرن الماضي في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية بالعديد من الأعمال التي ظلت خالدة بذاكرة الجمهور.

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