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تحديد هوية الغريق الثالث بشاطئ النخيل في الإسكندرية: من الدقهلية

كتب:

مروة مرسى
12:52 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
شاطئ النخيل في الإسكندرية

شاطئ النخيل في الإسكندرية

تمكنت إدارة البحث الجنائي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، من كشف هوية شاب عُثر على جثته في شاطئ النخيل بحي العجمي.

كان 3 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أثناء الاستحمام بمياه البحر في شاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت"، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتي الغريقين الآخرين في وقت سابق، وهما عمرو عبد الجواد (21 عاما)، من بولاق بمحافظة القاهرة، وعبد الوهاب أحمد (15 عاما)، من تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وعثرت قوات الإنقاذ على جثة غريق ثالث، بعدما قذفته أمواج البحر إلى الشاطئ، ونُقل إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، قبل تحديد هويته، إذ تبين أنه يدعى أحمد عصام عمر (25 عاما)، من محافظة الدقهلية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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