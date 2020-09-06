بالصور.. ملصقات تحذير في القاهرة من التعامل على العقارات المخالفة

بدات أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وضع ملصقات على جدران العقارات المخالفة تنذرهم بأن نهاية تقديم طلبات التصالح فى 30 سبتمبر الجاري، وعلى المواطنين عدم التعامل مع العقار المخالف حفاظا على الأرواح والأموال.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم التنبيه على رؤساء الاحياء بوضع ملصقات على أي عقار مخالف كإنذار أخير للمخالفين.

وأضافت لـ"الوطن"، أن هناك إقبالا على المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تعمل حتى فترة مسائية للتيسير على المواطنين وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشارت إلى أنها وجهت رؤساء الأحياء بمتابعة المراكز والتواجد باستمرار في المراكز لإزالة أي عراقيل ومتابعة العمل.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة في 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنها اقترحت التنبيه على المواطنين بكل الوسائل الممكنة لتقديم طلبات التصالح سواء باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع وخلافه.

وأكدت أن من يتخلف عن التصالح خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من إزالة وخلافه.

6 إجراءات تقدمها المحافظات للتشجيع على التصالح في مخالفات البناء

في وقت سابق، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن أن هناك تيسيرات من جانب المحافظات على المواطنين لتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث يقوم كل محافظ بالتنسيق مع لجان التقييم لإجراء تيسيرات متنوعة لزيادة الإقبال على التصالح والانتهاء من هذا الملف قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه بإمكان كل محافظة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للتيسير على المواطن وتذليل العقبات أمامه حتى يتمكن من إتمام التصالح.

وأشار إلى أن كل الصلاحيات في يد المحافظين لتفعيل اللامركزية، وحث المواطنين على التصالح قبل نهاية الشهر، ومن أبرز تلك التيسيرات:

- مد ساعات العمل داخل المراكز التكنولوجية في الفترة المسائية.

- دعم المراكز التكنولوجية بموظفين لاستقبال طلبات المواطنين.

- تخفيض قيمة التصالح في بعض المحافظات والأماكن.

- إعادة دراسة الأسعار استجابة للمواطنين في بعض المواقع واتخاذ قرار بشأنها.

- العمل على توفير قروض ميسرة من البنوك للتسهيل على الراغبين في التصالح.

- تسليم المواطن استمارة 3 بمجرد تقديم طلب التصالح لوقف أي غرامات أو أحكام بشأن مخالفة البناء.