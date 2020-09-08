صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 3000 جنيه غدا

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، أن من يتقاضون أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن صرف المعاشات في الأيام المحددة لهم، سيتم الصرف لهم اعتبارا من غد الأربعاء، التاسع من سبتمبر، وحتى الانتهاء من الصرف.

وكانت الهيئة، بدأت فى صرف معاشات شهر سبتمبر، الثلاثاء الماضي، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي، حيث تم بدء الصرف لمن يتقاضون 1000 جنيه الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمبر، ومن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، صرفوا معاشاتهم، الخميس، الموافق 3 سبتمبر، وحتى الأحد 6 سبتمبر.

وفيما يتعلق بمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، تم تحديد الصرف لهم يومي الاثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن إجمالي من يتم منحهم العلاوات الخمس بدءا من سبتمبر الجارى يقترب من 60 ألفًا تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت لتوفير مستنداتهم.

وأضاف "عوض"، فى تصريحات صحفية، أن رؤية الهيئة تقوم أيضًا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأكد عوض، أنه ما زالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة والتي تصل إلى نسبة 90% من قيمة المبالغ الإضافية على الاشتراكات.