محافظ القاهرة: تغيير حياة 120 الف مواطن ونقلهم من العشوائيات

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإزالة منطقة اسطبل عنتر العشوائية بحي مصر القديمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن منطقة اسطبل عنتر هى إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التى تسعى المحافظة إلى الإنتهاء من ازالتها قبل نهاية 2020 ، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة ٢٦٢ عقار ونقل المستحقين إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات .

وأضاف المحافظ ان الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من ١٢٠ الف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم فى ٢٤ الف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة بالاسمرات ا و ٢ و٣ والمحروسة ١ واهالينا ١ وروضة السيدة زينب .

وأكد المحافظ ان الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تقوم حاليا بإزالة المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة واسطبل عنتر بحي مصر القديمة ودار السلام.

من ناحية أخرى، واصلت أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وضع ملصقات على جدران العقارات المخالفة تنذرهم بأن نهاية تقديم طلبات التصالح فى 30 سبتمبر الجاري، وعلى المواطنين عدم التعامل مع العقار المخالف حفاظا على الأرواح والأموال.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم التنبيه على رؤساء الاحياء بوضع ملصقات على أي عقار مخالف كإنذار أخير للمخالفين.

وأضافت لـ"الوطن"، أن هناك إقبالا على المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تعمل حتى فترة مسائية للتيسير على المواطنين وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشارت إلى أنها وجهت رؤساء الأحياء بمتابعة المراكز والتواجد باستمرار في المراكز لإزالة أي عراقيل ومتابعة العمل

وأشارت إلى أنها اقترحت التنبيه على المواطنين بكل الوسائل الممكنة لتقديم طلبات التصالح سواء باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع وخلافه.

وأكدت أن من يتخلف عن التصالح خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من إزالة وخلافه.