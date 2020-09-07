أحمد كمال: عبلة كامل لم تعتزل وتؤكد بأن لا علاقة لها بالسوشيال ميديا"

نفى الفنان أحمد كمال ما أثير في الفترة الماضية عن اعتزال الفنانة عبلة كامل أو عودتها للساحة من جديد، فهي لم تختفِ، لكنها توقفت قليلا بسبب أزمة كورونا.

وأضاف كمال، لـ"الوطن"، أن الفنانة عبلة كامل تقدمت ببلاغ لوزارة الداخلية ومباحث الإنترنت تنفي من خلاله وجود أي حساب لها على مواقع التواصل الإجتماعي، مضيفا أن عبلة كامل تعد جمهورها بسماع أخبار جديدة عن أعمالها الفنية مع بداية العام المقبل.