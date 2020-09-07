أحمد كمال: عبلة كامل لم تعتزل وتؤكد بأن لا علاقة لها بالسوشيال ميديا"
كتب:
حاتم سعيد حسن
03:28 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
عبلة كامل
نفى الفنان أحمد كمال ما أثير في الفترة الماضية عن اعتزال الفنانة عبلة كامل أو عودتها للساحة من جديد، فهي لم تختفِ، لكنها توقفت قليلا بسبب أزمة كورونا.
وأضاف كمال، لـ"الوطن"، أن الفنانة عبلة كامل تقدمت ببلاغ لوزارة الداخلية ومباحث الإنترنت تنفي من خلاله وجود أي حساب لها على مواقع التواصل الإجتماعي، مضيفا أن عبلة كامل تعد جمهورها بسماع أخبار جديدة عن أعمالها الفنية مع بداية العام المقبل.