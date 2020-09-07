غرفة السياحة: رد 90% من قيمة برامج العمرة الملغاة للمواطنين

كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، عن أنّ شركات السياحة ردت للمواطنين قيمة برامج العمرة الملغاة الموسم الماضي، بعد قرار المملكة العربية السعودية في فبراير 2020، بتعليق رحلات العمرة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ 90% ممن لهم مستحقات وعددهم نحو 15 ألف مواطن استردوها بالكامل، والـ10% المتبقية ستحصل على مستحقاتها خلال الشهر الحالي.

وأوضح المصدر أنّ الجهات السعودية بدأت الأسبوعين الماضيين، رد قيمة التأشيرات الملغاة والعديد من الخدمات الأخرى للشركات، لافتا إلى أنّ قيمة برامج العمرة الملغاة فضلا عن حجوزات الفنادق خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، بلغت نحو 100 مليون ريال، وأنّ الشركات استردت حتى الآن أكثر من 75% من المستحقات.

وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنّ السعودية لم تحدد حتى الآن موعد بدء موسم العمرة لهذا العام، متابعا: "كان من المفترض بدء الموسم عقب انتهاء الحج مباشرة، لكن ظروف فيروس كورونا تسببت في تأجيل تحديد الموعد".

الغمري: عودة رحلات العمرة مرهونا بإيجاد علاج لكورونا

وأضاف أنّه حال عدم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد الفترة الحالية، فموسم العمرة هذا العام سيتم بشكل رمزي أسوة بما تم في الحج، وستمنح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم.

ولفت إلى أنّ السعودية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين، دون النظر لأي أمور أخرى، موضحا أنّ الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أي من المعتمرين المصريين بالفيروس.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنّ غالبية الشركات العاملة في السياحة الدينية متوقف عملها حاليا نظرا لعدم وجود برامج عمرة حاليا.

وكانت الجهات السعودية بدأت الشهر الماضي، رد مستحقات رحلات العمرة الملغاة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى الشركات المصرية.