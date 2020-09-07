أجهزة تعويضية وسماعات طبية من الأورمان لغير القادرين بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان عن تسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية لغير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية فى إطار خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة غير القادرين سلمت (708) أجهزة تعويضية، (142) سماعة طبية، ويتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأضاف "شعبان" أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ نحو 15 عاماً مع أكبر شركات توريد الأطراف الصناعية، وهذا مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية، دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأكد "شعبان" أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر، وفى المناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15038جهازا، و6840 سماعة طبية.