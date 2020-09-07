وفاة مدير مستشفى نبروه السابق بفيروس كورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتور محمد عبد الغني، استشاري الأنف والأذن، ومدير مستشفى نبروه سابقاً، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الدكتور محمد عبدالغني هو ثاني شهيد للأطباء في الدقهلية خلال 24 ساعة، بعد وفاة الدكتور طارق عبد العزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة، في العزل المنزلي.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور محمد عبد الغني توفي في العزل بمستشفى نبروه المركزي، والذي كان مديرا له على مدار 16 عاماً.

وأضاف الشحات في تصريحاته لـ"الوطن" أنه جرى ضم اسم الطبيب إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب" التي أعلنت عنها النقابة، وهو الشهيد رقم 27 بها.