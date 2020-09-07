الكهرباء: 30500 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم، هو 30500 ميجا وات، وإجمالي الطاقة الكهربائية 666.88 ج و س.

وأوضح الجهاز أنّ أقصى حمل للشبكة أمس كان 30200 ميجا وات، وأدنى حمل كان 23860 ميجا وات، وتابع أنّ الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، يسهم في خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الافراد أو إنتاجيتهم، واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، إذ إنّ تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، لا يعني منع استهلاك الطاقة، قدر ما يعني استخدام الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا، لتغطية أحمال الذروة التي تستغرق فقط عدداً محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك فمن الضروري تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، واتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.