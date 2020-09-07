افتتاح وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفي النصر في بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وحدة الغسيل الكلوي الجديدة للأطفال، اليوم، بمستشفى أطفال النصر، وتضم ٦ ماكينات غسيل.

وقال المحافظ، إن وحدة غسيل الكُلي للأطفال هى الأولى من نوعها بمستشفيات المحافظة وتضم ٦ أجهزة للغسيل الكلوى و٦ أسرة وتعد إضافة هامة للمنظومة الطبية بالمحافظة، تعفي الأهالي عناء ومشقة السفر للمحافظات المجاورة لإجراء جلسات الغسيل لأطفالهم.

ووجّه المحافظ الشكر لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على اختيار بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شهدت المحافظة طفرة كبيرة فيما يخص الرعاية الطبية، بالإضافة للطفرة التي شهدتها المحافظة في حجم العمليات وتنوعها، وأشاد المحافظ بجميع أفراد المنظومة الطبيية بمستشفي النصرلتقديمهم خدمة طبية متميزة للمرضى في كافة التخصصات.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فهيم موسى، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الطبية والعلاجية، و الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع الهيئة ببورسعيد.