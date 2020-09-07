خبير طاقة: تحويل السيارة إلى غاز يوفر للمستخدم 600 جنيه في الشهر

قال الدكتور رمضان أبو العلا خبير الطاقة والبترول، إن هناك فوائد متعددة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وتتمثل في توفير تكلفة استخدام الوقود بالنسبة للمواطن، وهناك أيضا بعض الفوائد الاقتصادية، التي تعود على الدولة المصرية.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية على فضائية Ten، أنه إذا افترضنا أن استهلاك المواطن يوميا 5 لترات من بنزين 92 بقيمة 33 جنيه و75 قرش، لكن إذا أخذ نفس الاستهلاك، وحول للغاز الطبيعي سيستهلك 5 لترات مكعب والمتر المكعب بـ275، ويكون الإجمالي 13 جنيه و75 قرش، ما يجعله يوفر 20 جنيه في اليوم، و600 جنيه شهريا.

وتابع، أنه إذا استخدم المواطن بنزين 80، يستخدم 5 لترات أيضا، وعند تحويله للغاز الطبيعي، سيؤدي لتوفير حوالي 13 جنيه بـ390 جنيه في الشهر، مؤكدا أن فوائد التكلفة واضحة بالنسبة للجميع.

وأكمل، أن تكلفة التحويل نفسها، يتحملها المواطن، لكن هناك مركز لها نظام تقسيط، والتحويل من البنزين إلى الغاز الطبيعي، يتكلف من 4 إلى 6 آلاف جنيه، وأنه في خلال 10 أشهر، يكون المواطن "جاب مصاريف التحويل ثم بعد ذلك يستمتع بالفائض من استخدام الغاز بدل من البنزين".