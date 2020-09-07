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محمود مسلم

كيفية تقديم المصريين بالخارج شكواهم في 10 خطوات

كتب:

سماح حسن
05:22 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

تقدم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقعها، طرق تقديم الشكاوى للمصريين بالخارج، وذلك لعرضها على الجهة المسئولة وحلها.

وتتابع الوزارة كل الشكاوي التي ترسل إليها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير أدائها، بما يحقق رضا المواطنين، وهى لذلك تعتبر آراءهم وملاحظاتهم، مرجعية معتمدة تسهم فى تحسين أداء الجهات الحكومية، وضمان أعلى درجات الجودة فى تقديم خدماتها، لتكون قادرا على المشاركة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. 

ويتوجب على المصري بالخارج، التسجيل أولاً وتعبئة الاستمارة، وتتضمن كل البيانات الشخصية.

ويرصد التقرير الخطوات التالية لتقديم الشكاوى: 

1- إدخال الاسم رباعى.

2- البريد الإلكتروني. 

3- طبيعة الشاكي وتتضمن اذا كان مواطن، أو سائح أو خدمة المستثمرين أو جهة حكومية أو ذو القدرات الخاصة.

4- الوظيفة.

5- الحالة الاجتماعية.

6- تاريخ الميلاد.

7- صورة شخصية.

8- بيانات الاتصال. 

9 المحافظة أو المدينة.

10- رقم الهاتف. 

ولابد أن تكون هذه البيانات كاملة وصحيحة، حتى تمكنك من المشاركة الفعالة فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. 

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