انتشار 100 سيارة إسعاف في محيط لجان انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ 

تنتشر نحو 100 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف كفر الشيخ، في محيط اللجان الانتخابية وعلى الطرق العامة والرئيسية تأميناً لماراثون الانتخابات، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها.

وقال الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إن كل سيارة إسعاف تحتوي على التجهيزات الخاصة بها للمساعدة في سرعة تقديم الإسعافات الأولية.

وتستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

ويخوض 20 مرشحاً ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، في المحافظة على 3 مقاعد فردية، وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء، تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.