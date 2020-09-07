بدء الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر

كشف مصدر مسئول بسلطة الطيران المدنى ان إعادة تشغيل رحلات الطيران من القاهرة إلى موسكو والعكس والتى ستسيرها شركتى آير فلوت الروسية ومصر للطيران بواقع 3 رحلات إسبوعية لكل شركة ستبدأ منتصف الشهر الجارى عقب حصول الشركتين على تصاريح التشغيل والموافقة من سلطتى الطيران المدنى فى البلدين .

وأضاف المصدر لـ"الوطن" انه ليس معنى اعلان شركة آير فلوت بدء تسيير رحلاتها إعتبارا من بعد غد الاربعاء ان الرحلات سيتم تشغيلها فى هذا الموعد ، فالرحلات ستبدأ فعليا منتصف الشهر وقد تتأخر لبضعة أيام إلى حين الحصول على كافة الموافقات، منوها إلى ان الرحلات ستنطلق من خلال مبنى الركاب "2" بمطار القاهرة .

ومن جهتها أعلنت شركة مصرللطيران أنها ستستأنف رحلاتها إلى موسكو منتصف الشهر الجارى بعد توقف نحو 180يوم بسبب أزمة كورونا "كوفيد19" مارس الماضى التى تسببت فى ايقاف حركة الطيران الدولية مارس الماضى .

فيما أعلنت شركة إيروفلوت الروسية جدول تشغيل رحلاتها من موسكو إلى القاهرة بداية من يوم الاربعاء المقبل ، حيث ستسير الشركة 3 رحلات أيام السبت والاثنين والاربعاء من كل أسبوع من موسكو للقاهرة على ان تكون رحلات العودة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من القاهرة لموسكو .

وقال سامح سعد مستشار وزير السياحة السابق للتسويق إن القرار الروسي بعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو "جيدة للغاية"، معربًا عن أمله في أن تشجع تلك الخطوة العديد من الدول الأوربية لاستئناف رحلاتها لمصر قريبًا.

وأضاف "سعد" أنه رغم عدم تسيير رحلات روسية إلى المطارات الإقليمية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة منذ عام 2015، إلا أن هناك العديد من المجالات المشتركة التى تجمع بين البلدين، والتى تستلزم وجود رحلات طيران منتظمة بينهما.

جدير بالذكر ان مصر هي الدولة رقم 5 التي استأنفت روسيا حركة الطيران معها.