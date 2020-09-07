"شاطئ أبو قير".. مغلق بقرار الحكومة مفتوح "بأمر الرواد" دون خدمات

واصل رواد مدينة الإسكندرية والمصطافون، التسلل ونزول شاطئ أبو قير شرق المدينة المجاني، والمغلق بقرار مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا، أسوة بكافة الشواطئ المجانية.

ومنذ بدء موسم الصيف، ويتهافت الرواد على الشواطئ المجانية، والتى لا يوجد لها بوابات لنزول الشاطئ، والبحر والاستحمام، ضاربين بقرار مجلس الوزراء عرض الحائط، خاصة مع الاعتياد لسنوات طويلة لنزول البحر والاستحمام في هذا التوقيت بشواطئ المدينة الساحلية.

وعلى الرغم من التحذيرات التى ألقاها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ونزول الكثير من الحملات من مفتشي السياحة، وتعليق لافتات تمنع نزول الشاطئ، وتؤكد أنه مغلق بدون خدمات، إلا أن الرواد يصرون على الاستحمام في الشاطئ.

وتواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملاتها يوميا لمنع المصطافين من التواجد على شواطئ الإسكندرية المغلقة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بنزول عدد من الأسر بشاطئ أبو قير شرق المدينة، وذلك بالرغم من حوادث الغرق وقرار إغلاق الشاطئ المعلق بأول الشاطئ وعدم وجود أي خدمات داخل الشاطيء.

وقال المحافظ، إن المواطنين مالزلوا مصرين على الاستحمام في الشاطئ، بالرغم من حوادث الغرق وعدم وجود للخدمات، لافتا إلى أنه لا يوجد وعي نهائي لدى بعض المواطنين الذين يصرون على النزول للبحر. وأشار إلى أن الشاطئ لا يوجد به غواصون ولا منقذون ولا مسؤولون يستطيعون إنقاذ أحد من الغرق، مطالبا بضرورة الوعي وعدم نزول الشاطئ.