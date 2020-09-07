آخر موعد للتقديم بـ"دبلوم خفض الطلب على المخدرات" 15 سبتمبر

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ آخر موعد لتلقي طلبات "دبلوم خفض الطلب على المخدرات"، بكلية الآداب بجامعة القاهرة، الثلاثاء 15 سبتمبر، مؤكدا عدم قبول أي طلبات إلا عن طريق الرابط المعلن على الموقع الإلكتروني http://arts.cu.edu.eg/home.aspx، وإعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا.

وأضاف عثمان أنّ باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة، وجرى الاستعانة بخريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأوضح عثمان أنّ الدبلوم له العديد من المزايا، وبينها:

- يحق للطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية، أو ما يعادلها، التقدم للدبلومة.

- يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

- عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي.

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريري.

وأكد عثمان، أنّه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع، لتقديم منهج دراسي متخصص في اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من المنظورات العلمية، وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، وتنفيذ تدريب عملي مدته 300 ساعة على مدار العام الدراسي، لتوفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، والربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.