 تخصيص مبنى بجامعة جنوب الوادي مركزا لعلاج الإدمان  

استقبل الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالقاهرة، لمعاينة المبنى المزمع إنشائه بالجامعة كمركز لعلاج الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة، إن هذا المركز سيساعد على حماية الشباب من براثن الإدمان ويعد من أولويات الجامعة في إطار دورها المجتمعي.

وأضاف أنه سيجري اختيار مكان آخر بمقر الجامعة، يكون بمثابة قاعة للتطوع يتم فيها توعية طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان.

ولفتت الدكتورة نادية عبد الله، عميد كلية التمريض، إلى أهمية إنشاء هذا المركز، نظرا لافتقار الصعيد بشدة إلى مراكز مرضى الإدمان، والذي تزيد أعدد ضحاياه بين الشباب والمراهقين.

وأضاف الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن هذا المركز يعد إضافة كبرى للجامعة والمجتمع المحيط.

وأشار الدكتور طارق دسوقي، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بكليب الطب جامعة قنا، إلى أن المركز سيضم ملاعب متنوعة وصالة فنون ورسم ومساحات خضراء وقاعة ندوات.