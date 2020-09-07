الكهرباء: تلقينا 576 ألف طلب لتركيب عداد كودي للمباني المخالفة

تلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرا يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها الوزارة في الأول من يوليو الماضي وحتى أمس.

وأوضح التقرير أنّ المنصة تستقبل 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، وتلقت المنصة حتى الآن 576 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة لعدادات كودية.

وذكر التقرير أنّ الطلبات شملت شركات توزيع الكهرباء التسع، إضافة لاستقبال المنصة عددا كبيرا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم لافتا الي إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 من الشهر الجاري .

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت من أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، لافتا إلى أنّ من أهم شروط التقديم، صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي سدادها، وإلا سيتم رفض طلبه.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين أوضاع المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وإصدار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القواعد التنفيذية بناء على ذلك.