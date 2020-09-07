تسهيلات جديدة من "الداخلية" لاستخرج بطاقة الرقم القومي

أعلنت وزارة الخارجية، أن الداخلية وافقت على مُقترح بإمكانية قيام المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، بالتقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، لملء الاستمارات الخاصة بتجديد بطاقة الرقم القومي، واعتمادها من بعثاتنا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، التي ستقوم بدورها بموافاة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بتلك الاستمارات من خلال الحقائب الدبلوماسية، على أن يتم تجديد البطاقات وإعادتها إلى بعثاتنا في الخارج، لتسليمها للمواطنين استنادًا إلى قاعدة بيانات الرقم القومي، المُسجلة عند إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

كما لفت إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية، للاتفاق على كيفية تنفيذ المُقترح، وسيتم موافاة بعثاتنا في الخارج، بموعد بدء التنفيذ ليتسنى لهم اتخاذ اللازم، بحسب ما صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.

وأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الخارجية، بقيام القطاع القنصلي بالوزارة، ببحث كل السبل المُمكنة للتخفيف من تبعات وتداعيات جائحة كورونا على المواطنين المصريين، في الخارج، وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة، بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج، وكذا على إمكانية مُشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المُختلفة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك أيضا في إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتي الخارجية والداخلية، للتسهيل على المواطنين المُقيمين في الخارج، من أجل تجديد بطاقات الرقم القومي.