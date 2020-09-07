محافظ الشرقية يُشدد علي سرعة الإنتهاء من توصيل المرافق للمشروعات

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعاً مع اللواء شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل عبد العزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ، بحضور رؤساء مراكز ومدن ( الزقازيق – أبو كبير – ههيا – كفر صقر – أبو حماد – فاقوس – مشتول السوق – ديرب نجم ) لإستعراض ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الأبنية التعليمية.

استهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن تنفيذ المشروعات القومية يحتاج إلى آلية عمل محددة تقوم على التنسيق بين الجهات المشاركة ومدى التعاون والتناغم بينها لسرعة الإنتهاء من التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

تطرق الإجتماع لمناقشة القيمة المالية للمقايسات المعدة لتوصيل المرافق من صرف صحي ومياه وكهرباء لعدد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، وتم التأكيد علي ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة وتذليل كافة العقبات التي تعيق التنفيذ.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن لتمكين إدارة المساحة برفع إحداثيات قطع الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات عليها في قطاعي التربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، والصادر لها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة للبدء فوراً في تنفيذ تلك المشروعات الخدمية والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة لدفع عجلة التنمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

كما قرر محافظ الشرقية مخاطبة الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من إستيفاء الإشتراطات اللازمة لعدد من الأراضي (أملاك دولة) لتخصيصها وإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وأثنى محافظ الشرقية على ما لمسه خلال الإجتماع من مناقشة هادفة بين ممثلي الجهات المعنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات الخدمية مما ينعكس مردودها على إنجاز المشروعات المتوقفة ليستفيد منها المواطن الشرقاوي.

شارك في الاجتماع سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام .