محافظ الشرقية: 25% من المخالفين تقدموا بطلبات تصالح

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المعدل اليومي لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء زاد بما يتراوح بين 25% إلى 30%، مشيرًا إلى أن من تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن تبلغ نسبتهم 25% من إجمالي المخالفين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه يجرى تسعير قيمة التصالح بحسب الاختلاف في الأراضي والمناطق، مثل القرى والمدن والعزب والوحدات التجارية والوحدات السكنية، كما يختلف مبلغ التصالح بحسب عرض الشارع أيضًا.

وتابع أنه يجرى تحديد قيمة التصالح، ثم سداد ربعها، ويكون من حق المتقدم الطعن بعد دفع 25% من البلغ، وبالتالي يُعاد عرض الموقف على اللجنة التي قامت بالتسعير.

وأردف أن المدن والمراكز زادت فيها طلبات التصالح بصورة أكبر من القرى والعزب: "أهالي القرى والعزب بسطاء وبالتالي فإن المعلومات لا تصلهم بالشكل الكافي، ونحن بدأنا بالتحرك، وجعلنا رؤساء الوحدات ينبهون عليهم بالتقدم بطلبات التصالح".