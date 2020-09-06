محافظ الشرقية يدرس تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن قراره بإعادة النظر في تخفيض أسعار وقيم التصالح في مخالفات البناء، والمحددة من قبل اللجنة المُشكلة لذلك الغرض، لكل من قام بتسديد ودفع مقدم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأوضح المحافظ أنه "مراعاةً للظروف الاقتصاديه للمواطنين، ولضمهم تحت مظلة الدوله المصريه، وحماية حقوقهم من الإهدار أو الضياع، وكذلك حفظ حق الدوله في فرض سيطرتها وهيمنتها على كل شبر من أراضيها، تم الموافقه على النظر في تخفيض الأسعار المحدده للتصالح، والمُقررة من قِبل اللجنة المكلفة بوضع الأسعار والمُشكلة من مختصين وخبراء ومهندسين واستشاريين من نقابه المهندسين ومديرية الإسكان وحماية الأراضي وإدارة الأملاك، وذلك من خلال التقدم بتظلم لتخفيض السعر، شريطة أن يكون المواطن قد تقدم بطلب تصالح، وقام بتسديد نسبة 25% رسوم جدية التصالح".

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الإستجابه لقرارات الحكومة، وسرعة التقدم بطلبات التصالح، ودفع مقدمات الجدية، قبل انتهاء مهلة السماح التي أقرتها الحكومة للتقدم بطلبات التصالح، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب تظلم لتخفيض السعر المقرر لهم التصالح عليه، وذلك بعد الفحص وموافقة اللجنة المشكلة لذلك.

وأشار محافظ الشرقيه إلى أن المحافظة وجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في سبيل تنفيذ قرارات الحكومة، وكذلك مساعدة المواطنين في الحصول والحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أنه سيتم تقديم كافه التسهيلات للمواطنين، فيما يسمح به القانون لتقنين أوضاعهم، والحفاظ على أمنهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وإعادة الأمور إلى نصابها، تاكيداً لعودة سيادة دولة القانون.