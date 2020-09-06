محافظ الشرقية: 294 مليون جنيه لتمويل 12 ألف مشروع للشباب

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضاً للشباب بقيمة 294 مليونًا و557 ألف جنيه، لتمويل نحو 12 ألف مشروع، ما بين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من نهاية يوليو الماضي حتى بداية سبتمبر الجاري، لتوفير 20 ألفًا و582 فرصة عمل.

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم قروض ميسرة للشباب، لإقامة مشروعات حقيقية، وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه، أكد الأستاذ وائل العاصي، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قدم مبالغ تصل إلى 54 مليونًا و554 ألفًا و746 جنيهاً، في صورة إقراض مباشر، لتمويل 220 مشروعاً، وتوفير 985 فرصة عمل.

وأضاف أنه تم تقديم مبلغ 187 مليونًا و510 آلاف و565 جنيهًا، في صورة إقراض متناهي الصغر، لتمويل 11 ألفًا و268 مشروعاً، لتوفير 18 ألفًا و547 فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم 52 مليون و491 ألف و716 جنيهاً، في صورة إقراض جهات وسيطة وبنوك، لتمويل 513 مشروعاً، وتوفير 1049 فرصة عمل، بما يعمل على تحسين مستوى الدخل القومي، ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد، وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم إصدار 476 رخصة نهائية، و480 رخصة مؤقتة، و491 رقم قومي، و1081 سجلاً تجارياً، و1126 بطاقة ضريبية، و835 تأمينات، وتتفيذ عدد 18 ندوة للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة، في عدد من المدن والمراكز على مستوى المحافظة، فضلاً عن تنظيم 4 معارض داخلية بمشاركة نحو 30 عارضاً.

وفي إطار إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، أكد مدير فرع الجهاز بالشرقية أنه تم تأجيل الأقساط المستحقة على المتضررين من عملاء الجهاز، بسبب انتشار الفيروس، كما تم إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات المتضررة من الجائحة، من خلال "القرض المعبري"، ولمدة سنة، منها 3 شهور فترة سماح، بحد أقصى مليون جنيه، بغرض مواكبة مصاريف النشاط خلال فترة الأزمة، وهي عبارة عن إيجار المكان، ومصاريف العمال، وأي مصاريف أخرى ، بالإضافة إلى توفير نماذج من الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي فيروس "كورونا" بجميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وذلك لجميع عملاء الجهاز.